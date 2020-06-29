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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 29-6-2020

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:26 ص
أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء - سعر الحديد والأسمنت اليوم
محمد أبوعاصي
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يُقدم لكم «الدستور» أسعار مواد البناء، خاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الإثنين 29-6-2020، منتصف تعاملات الأسبوع بالأسواق السلعية.

ويعاني سوق مواد البناء عالميًا من حاجة من الركود الكمي، مصحوب بتراجع عمليات البيع والشراء، وإنخفاض في الأسعار، بسبب ضعف السحل عالميًا على مواد البناء نتيجة تراجع المشروعات الإنشائية وهو ما يدفع أسعار خامات هذه المواد المواد للتراجع، وخاصة أسعار الحديد وأسعار الأسمنت.

ويتوقع خبراء دوليين، متخصصين في أسعار مواد البناء أن تتجه الأسواق العالمية المتخصصة في إنتاج مواد البناء بوفرة إلى إعتماد سياسات التصدير عالميًا إلى الأسواق الاستهلاكية الأكثر استخدامًا لخامات البناء في المشروعات القومية والخاصة.

يأتي هذا في ظل عودة حركة التجارة العالمية تدريجيًا مع الفتح الكلي لحركات الطيران والنقل البحري والتي توقفت ما يزيد عن أربعة أشهر بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصر

محليًا، حققت أسواق مواد البناء، في مصر نشاطًا في المبيعات خلال الأسبوع الأخير من يونيو 2020، بما يفوق الأيام العادية منذ انتشار جائحة كورونا، مع توقعات بزيادة السحب خلال النصف الثاني من 2020، وذلك بسبب زيادة المشروعات القومية والسكنية التي تطرحها الدولة والقطاع الخاص من آن لآخر.

أسعار الحديد والأسمنت، حققت استقرارًا مصحوبًا بزيادة في الأسعار، وبحسب توقعات الأسواق، فإن أسعار مواد البناء، وفي مقدمتها أسعار الحديد والأسمنت، سترتفع بشكل نسبي مع تعافي الأسواق من آثار أزمة إنتشار فيروس كورونا.

أسعار الحديد اليوم الإثنين 29-6-2020

سجل حديد الكومي 9600 جنيه للطن، أما حديد سرحان فقد سجل 9600 جنيه للطن، وحديد العشري سجل 9600 جنيه للطن، كما سجل حديد المراكبي نحو 9500 جنيه، وسجلت أسعار حديد العتال 9500 جنيه للطن، حديد بشاي 9700 جنيه للطن.

وسجل حديد المصريين 9600 جنيه للطن، كما سجل حديد عطية 9600 جنيهًا للطن، وسجل الحديد الصيني بيانكو سجل نحو 9600 جنيه للطن.

وسجل الطن من حديد الجيوشي نحو 9600 جنيه، وسجل سعر حديد عز الدخيلة 10000 جنيه للطن تسليم المستهلك وسجل حديد المعادي 9600 جنيه للطن.

سعر الأسمنت المصري اليوم

سجل أسمنت السويس سي ووتر 715 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت عسكري بني سويف تراجعًا إلى نحو 710 جنيهًا للطن، وسجل طن أسمنت المسلح نحو 720 جنيهًا تسليم المصنع.

وسجل الأسمنت قاهر البحار 730 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 710 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت المصري اليوم

وسجل السويس للأسمنت 720 جنيهًا للطن، سجل السويدي للأسمنت 725 جنيهًا، كما سجل أسمنت أسوان 730 جنيهًا للطن.

وسجل لافارج للأسمنت نحو 725 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت حلوان 720 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 725 جنيهًا للطن.

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