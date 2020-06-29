أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 29-6-2020



أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصر محليًا، حققت أسواق مواد البناء، في مصر نشاطًا في المبيعات خلال الأسبوع الأخير من يونيو 2020، بما يفوق الأيام العادية منذ انتشار جائحة كورونا، مع توقعات بزيادة السحب خلال النصف الثاني من 2020، وذلك بسبب زيادة المشروعات القومية والسكنية التي تطرحها الدولة والقطاع الخاص من آن لآخر.



أسعار الحديد والأسمنت، حققت استقرارًا مصحوبًا بزيادة في الأسعار، وبحسب توقعات الأسواق، فإن أسعار مواد البناء، وفي مقدمتها أسعار الحديد والأسمنت، سترتفع بشكل نسبي مع تعافي الأسواق من آثار أزمة إنتشار فيروس كورونا.

أسعار الحديد اليوم الإثنين 29-6-2020 سجل حديد الكومي 9600 جنيه للطن، أما حديد سرحان فقد سجل 9600 جنيه للطن، وحديد العشري سجل 9600 جنيه للطن، كما سجل حديد المراكبي نحو 9500 جنيه، وسجلت أسعار حديد العتال 9500 جنيه للطن، حديد بشاي 9700 جنيه للطن.



وسجل حديد المصريين 9600 جنيه للطن، كما سجل حديد عطية 9600 جنيهًا للطن، وسجل الحديد الصيني بيانكو سجل نحو 9600 جنيه للطن.



وسجل الطن من حديد الجيوشي نحو 9600 جنيه، وسجل سعر حديد عز الدخيلة 10000 جنيه للطن تسليم المستهلك وسجل حديد المعادي 9600 جنيه للطن.

سعر الأسمنت المصري اليوم سجل أسمنت السويس سي ووتر 715 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت عسكري بني سويف تراجعًا إلى نحو 710 جنيهًا للطن، وسجل طن أسمنت المسلح نحو 720 جنيهًا تسليم المصنع.



وسجل الأسمنت قاهر البحار 730 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 710 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت المصري اليوم وسجل السويس للأسمنت 720 جنيهًا للطن، سجل السويدي للأسمنت 725 جنيهًا، كما سجل أسمنت أسوان 730 جنيهًا للطن.



وسجل لافارج للأسمنت نحو 725 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت حلوان 720 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 725 جنيهًا للطن.