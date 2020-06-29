أول تعليق لكريم عبدالعزيز بعد التعاقد على «الاختيار 2»

علق الفنان كريم عبدالعزيز علي بعض البوسترات التي نشرها جمهوره بخصوص تقديمه دورًا جديدًا في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" الذي تعاقد عليه منذ أسابيع قليلة لتقديمه في شهر رمضان المقبل 2021.وقال كريم عبدالعزيز، في أول تعليق له عبر صفحته الرئيسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تسلموا على كل الحب والدعم دا وإن شاء الله تشوفوا حاجة قوية جدًا.. ملحوظة: صور غير رسمية".وكان المخرج بيتر ميمي قد أعلن، منذ أيام، تقديم الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" على أن يكتبه السيناريست هاني سرحان، وهو من إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، وكان قد تم تقديم الجزء الأول من العمل في رمضان الماضي من بطولة الفنان أمير كرارة وأحمد العوضي.