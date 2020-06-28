عودة 790 من السعودية والكويت والسودان وإيطاليا

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم، 790 قادمين من السعودية والكويت والسودان وإيطاليا، بعد تفشي فيروس كورونا في أغلب دول العالم.وخضع العائدون للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، والسماح بمغادرتهم لمنازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يوما متتاليا؛ تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.