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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

حنان شوقي.."مبكسبش من الفن.. واستلفت 10 الآف جنيه في ليالي الحلمية"

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:55 م
حنان شوقي
حنان شوقي
ايهاب مصطفى
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في حوار أجري معها على صفحات مجلة "الموعد" عام 1995 وردًا على سؤال "متى تنتجين لنفسك؟"، قالت الفنانة حنان شوقي :" أنا أنتج لنفسي؟ّ!، كيف، أنا ليس عندي اي مخزون مادي، وقد تستغرب لو قلت لك مثلًا، أن في الجزء الخامس من مسلسل ليالي الحلمية استلفت 10 الاف جنيه من أجل شراء ملابس المسلسل فقط، أما السينما والفيديو فلا مكسب منهما على الإطلاق، فكيف يتوافر لي مبلغ نصف مليون جنيه لأنتج فيلمًا.

وواصلت:" لدي حلم أتمنى أن يتحقق وهو أن نصل كشباب بالفيلم المصري للعالمية من خلال تجسيد قصص ومشاكل الشباب بما يعبر عن واقعنا الحقيقي.

وعن الحب قالت حنان شوقي:" قلبي في أجازة قد تطول إلى أن أجد من يحب فني أكثر مما يحبني ويومها سأتزوج.

وعن اختيارها للعمل الذي تشترك فيه قالت شوقي:" عند اختياري لأي عمل أقدمه لا يكون تركيزي على النص أو السيناريو المقدم أو المخرج أو الإنتاج، ولكن لدي مقاييس مختلفة تمامًا عن ذلك، فأنا أعتمد على ميزان لا يخطئ معي أبدا، وهو شعوري أنا الشخصي تجاه الدور المطلوب مني أداؤه، وهذا الشعور دائما ما يكون صادقًا تمامًا وفي محله، فأنا على مدى حياتي الفنية ومنذ بدأت الفن لم يحدث معي أبدا أني رفضت دورًا عرض علي ثم ندمت عليه بعد عرضه، بالعكس، كان كل ما أرفضه من أعمال وهي كثيرة أجد أنه كان معي حق في رفضها بعد عرضها.

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