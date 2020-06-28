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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس إسنا يغلق مقهى قدم الشيشة: تطبيق الإجراءات «مفهوش هزار»

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:52 م
محمد سليمان رئيس
محمد سليمان رئيس مركز مدينة إسنا،
سناء إسماعيل
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قال محمد سليمان رئيس مركز مدينة إسنا، إن الأجهزة التنفيذية تشن حملات يومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الطبية والاحترازية على المحال التجارية والمطاعم والمقاهي بعد عودتها للعمل التدريجي.

وأضاف «سليمان» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم ضبط مقهى يقدم الشيشة للمواطنين، ومصادرة المضبوطات وغلقه واتباع الإجراءات القانونية.

وتابع أن الدولة لن تتهاون مع المخالفين كون ذلك يؤثر سلبًا على صحة المواطنين والمجتمع، مضيفا «مفهاش هزار لأنها بتحافظ على صحة المواطنين».

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