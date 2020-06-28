موزمبيق تمدد طوارئ كورونا للمرة الثالثة

مدد رئيس موزمبيق فيليب نيوسي حالة الطوارئ في الدولة الواقعة بجنوب القارة الإفريقية حتى نهاية يوليو المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).جاءت تصريحات نيوسي في كلمة بثها التليفزيون الحكومي اليوم.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن نيوسي قوله إن موزمبيق ستخفف بعض الإجراءات التقييدية، بما في ذلك إعادة فتح المدارس في مراحل ستعلن عنها وزارة التعليم قريبا.