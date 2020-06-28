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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

خجل وأشياء أخرى.. لهذه الأسباب ترفض عبلة كامل الظهور في الإعلام منذ 22 عامًا

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:48 م
عبلة كامل
عبلة كامل
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«الحاجة عبلة لا تريد الظهور في البرنامج ومطلّعة روحي وروح اللى خلفوني"، هكذا وصفت النجمة إسعاد يونس رد فعل الفنانة عبلة كامل، على طلبها بالظهور معها في برنامج صاحبة السعادة، فآخر ظهور لعبلة كامل كان منذ 22 عامًا حين كانت ضيفة في أحد برامج الإعلامية سلمى الشماع.

عبلة كامل واحدة من أهم الفنانات في مصر والوطن العربي، إلا انه ورغم شهرتها وأدوارها المحفورة في أذهان المصريين، والتى ما تزال تستخدم بعض مقولاتها وردود أفعالها كنماذج للردود المضحكة والساخرة بين جمهور السوشيال ميديا، هي واحدة من أقل الفنانين ظهورًا إعلاميًا، فإذا ما حسبنا عدد المرات التي ظهرت فيها عبلة كامل إعلاميًا لوجدناها أقل من أصابع اليد الواحدة.

كانت المرة الاولى لعبلة كامل في حوار مصور مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي 1979 وهو الظهور القصير جدًا الذي تحدث خلاله عبلة كامل عن رغبتها في الزواج، وأن السر وراء رغبة عبلة كامل على الزواج في ذلك الوقت بشكل سريع، ورفض أسرتها دخولها مجال الفن، فكان الحل هو الزواج للخروج من قيود الأسرة.

أما الظهور الآخر لعبلة كامل كان في أحد البرامج بالتلفزيون المصري، تقديم الإعلامية سلمى الشماع تحدثت خلاله عن خطواتها الأولى في عالم الفن والأدوار التي أدتها في عام واحد، فقد شاركت في خمس أعمال خلال عام، وخجلت حينما تحدثت المذيعة عن ارتباط ذلك بموهبتها، وقالت عبلة إن تقييمها يعود للمخرجين.

وتابعت أنها مثل كل الممثلين تحلم بالفوز بجائزة الأوسكار، كما تحدثت عن السبب الأول وراء دخولها عالم التمثيل، وهو مشاركتها على مسرح المدرسة، وحصولها على المركز الأول في التمثيل الأمر الذي دفعها إلى خوض هذه التجربة إلى جوار مخرجين كبار كان لهم الفضل الأول في تقديمها خمسة أعمال فى سنة واحدة.

إلا أن القاسم المشترك في الظهور هو الخجل الواضح على معالمها، فعلى الرغم من تعودها الوقوف أمام الكاميرات، إلا أن نظرات الخجل خلال المرتين بدا واضحًا في عدم قدرتها للنظر إلى الكاميرا أو المحاور.

أما المرة الثالثة فقد كانت من خلال تصريحاتها لمجلة المصور، تحدثت خلالها عن الانجاب، وقالت:"لو لم أكن قادرة على الإنجاب لما كنت أقدمت على هذه الخطوة، وهذا هو مبدئي، من يرغب في شيء يتحمل نتائجه، فاستعنت بمربية لبناتي مرتبها غالٍ، وأصبح كل ما أتقاضاه من أموال يوازي ما أصرفه".

واستكملت حديثها: "أحيانا أتمنى أن أهرب من العمل وأجلس مع بناتي تحت اللحاف وأنام أو أذهب لمقابلة صديقاتي في حديقة الحيوانات"، ثم سألت الصحفية التي أجرت معها اللقاء: "ألا تحلمين بذلك أيضا؟"

كما أن من المواقف التى توضح مدى خجل عبلة كامل من الظهور الإعلامي، ما رواه الناقد الفني طارق الشناوى في أحد اللقاءات، عن الندوة التي أقيمت بنادي الصحفيين عقب النجاح الذي حققه مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي 1996 التي حضرتها الفنانة عبلة كامل بعد إلحاح الشناوى عليها للحضور، ورغم ذلك إلا أنها لم تتحدث بكلمة واحدة طوال الندوة وأن نور الشريف هو من أجاب على جميع الأسئلة.

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