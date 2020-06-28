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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سبب إزالة «الصحة» خانة تحول حالات كورونا من إيجابي لسلبي

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:46 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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كشفت وزارة الصحة والسكان، سبب إلغاءها خانة المتحول عيناتهم من الإيجابي إلى السلبي لفيروس كورونا من التقرير الأزرق الخاص بمستجدات فيروس كورونا، واختصار الخانات لتصبح 5 بدلا من 6.

وأوضحت «الوزارة» أنه تم إلغاء عمل المسحات التأكيدية للتعافي من كورونا، والاكتفاء وفقا للبرتوكول العلاجي الجديد بمرور 10 أيام على الحصول على العلاج حال كان الشخص إيجابي لـ(كوفيد - 19) ويصبح متعافي تماما بعد مرور هذه المدة دون أعراض.

وبدأت وزارة الصحة تفعيل توصية منظمة الصحة العالمية الصادرة مطلع هذا الشهر، بشأن تحديد تعافي المرضى على نسقين؛ المريض دون أعراض: يعتبر متعافيًا بعد مرور 10 أيام من تاريخ إيجابية اختبار PCR، والمريض ذو الأعراض الطفيفة: يعتبر متعافيًا بعد مرور 10 أيام من تاريخ ظهور الأعراض بشرط عدم ظهور أي أعراض من ارتفاع الحرارة أو أعراض تنفسية في آخر 3 أيام، وفي الحالتين لم يعد شرطًا إجراء تحاليل pcr للمصابين للتأكد من تعافيهم، وبالتالي لم يعد ممكنًا الحصر الدقيق لتلك الفئة من الحالات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، خروج 400 بعد تعافيهم من فيروس كورونا بالمستشفيات، وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.

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