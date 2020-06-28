تكليف مديرة مستشفى العجمى وكيلًا لـ«صحة الإسكندرية»

كلفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السكان، الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمي النموذجي، بتولي مهام وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية.جاء ذلك بناء على القرار رقم 428 لسنة 2020 الصادر من وزارة الصحة، حيث تضمن القرار تكليف الدكتورة ميرفت السيد أحمد، أخصائي ثان طب بشري بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، للقيام بتسيير أعمال وكيل المديرية لمدة 3 أشهر.يذكر أن الدكتورة ميرفت السيد، مديرة مستشفى العجمي النموذجي، عملت بالمستشفى بعد تحويله لعزل مصابي مرضى فيروس كورونا المستجد لمدة 115 يومًا، منذ بداية استعداد المستشفى لاستقبال حالات فيروس كورونا في 6 مارس الماضى، وحتى الآن لم تترك عملها مع المصابين.