وكيل صحة كفر الشيخ الجديد: تطوير المنظومة نصب عينى

صرح الدكتور أحمد البرعي وكيل مديرية الصحة الجديد بكفر الشيخ، والذي تسلم قرار توليه منصبه بالمديرية منذ قليل، بأنه سيكون في خدمة مواطني أهالي المحافظة وسيضع تطوير المنظومة الصحية نصب عينيه.وأكد الدكتور أحمد البرعي والذي كان يشغل منصب مدير مستشفى العزل بكفر الزيات، أنه من المنتظر تنفيذ القرار في غضون 48 ساعة منذ الآن.وأصدرت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، القرار رقم 434 والذي ينص علي تكليف الدكتور أحمد محمد البرعي، طبيب بشري بالدرجة الثانية بمديرية الشئون الصحية بالغربية، للقيام بأعمال وكيل لمديرية الصحة بكفر الشيخ، لمدة 3 أشهر.من جهة أخري، فقد ناشدت مديرية الصحة، جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا والعمل على تقليل الإزدحام، وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة.وكثفت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، حملاتها لتعقيم عدد من الشوارع والقرى والمؤسسات الطبية والخدمية، وذلك كإجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على الصحة العامة.