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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: 23 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:29 م
وفاة بفيروس كورونا
وفاة بفيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 23 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا مقابل 24 حالة وفاة تم رصدها أمس السبت.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 23 حالة جديدة، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص ثبتت إيجابيتها فيما يخص العدوى.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 3761 شخصا، بعد أن كانت 3738 في الإحصائية السابقة.

ويشير هذا العدد إلى استقرار نسبي مؤشر الوفيات بفيروس كورونا المستجد في موسكو على أساس يومي، وسجلت في المدينة حسب بيانات يوم 25 يونيو 25 متوفيا، وفي 26 يونيو 20 حالة، وفي 27 يونيو 24.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 220071 إصابة مؤكدة، بينها 147095 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة في أعداد المتعافين.

وسجلت في روسيا، حتى صباح الأحد، 634437 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 9073 وفاة و399087 حالة شفاء.

وسبق أن أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، معلنا رفع القيود العامة ونظام الحجر الصحي في المدينة اعتبارا من 9 يونيو، وفتح المطاعم والمقاهي والقاعات الرياضية بدءا من 23 يونيو.

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