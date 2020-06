سالى روحي تطلق أمسية شعرية أونلاين بالتعاون مع المسرح الذهبي

أطلقت الشاعرة سالي روحي أمسية شعرية Online تضم الشعراء والمهتمين بالكتابة من كل دول العالم بالتعاون مع المسرح الذهبي.وتعد تلك الأمسية الشعرية الأولى من نوعها في مصر في إطار التعايش مع التحديات التي فرضها وجود فيروس كورونا، حيث من المنتظر انطلاقها يوم السبت القادم في تمام الساعة 6 مساء، وهي الأمسية الأولى من نوعها بمشاركة شعراء من (مصر - فرنسا - إنجلترا - أمريكا - وأكثر من دولة من دول العالم).وطرحت روحي الفكرة تشجيعا لمحبي الشعر والكتابة يأتي ذلك بعد أسابيع من طرحها لكتابها الشخصي الثاني THERE حيث يباع بالعديد من مكتبات العالم، خاصة في بريطانيا وأمريكا وأوروبا بعد نجاح كتابها الأول THE UNSPOKEN VOICES في تحقيق نجاح مميز العام الماضي ومشاركتها أيضا ببعض المقطوعات الشعرية بكتاب TRAIN RIVER POETRY.أما عن المسرح الذهبي فقد تأسس عام ٢٠١٨ لكي يكون منارة للثقافة والفن الراقي، يجذب الأسرة كلها بجميع أعمارها. ويهتم بنشر الثقافة المصرية وإحياء قيم الحق والعدل والخير والجمال عن طريق أعمال مسرحية استعراضية للأسرة وإحياء الثقافة عن طريق ندوات وأمسيات أدبية وشعرية وفنية وهو فكرة وتأسيس الكاتبة والمخرجة زازي حافظ التي قدمت العديد من مسرحيات الأطفال منها: عروسة النيل - الهلعوين - ايزيس تحكي - دهب وأعمال أخرى ونشر لها ديوان دموع وطن Tears of a Region باللغة الإنجليزية في ٢٠٠٥، ورواية "زوجتك نفسي" في ٢٠١٧.