الثلاثاء.. ثاني عروض الأفلام الفائزة بمنحة الإنتاج

ضمن مبادرة "الثقافة بين إيديك"، يعرض قطاع صندوق التنمية الثقافية فى السادسة مساء الثلاثاء ثانى عروض الأفلام الفائزة بمنحة الإنتاج التي أطلقها قطاع الصندوق منذ 3 أعوام ضمن فعاليات ملتقي القاهرة الدولي للرسوم المتحركة للشباب بقيمة 50 ألف جنيه.ويعرض فيلم أول يوم الحاصل علي المنحة في الدورة العاشرة للملتقى على الرابط التالي:يدور الفيلم حول أهمية تأهيل الأطفال للتكييف والتأقلم مع بيئاتهم، من خلال وجهة نظر فتاة صغيرة لم يتم تأهيلها لأول يوم فى الدراسه، الفيلم سيناريـو واخراج وتحريك سارة نبيل محمد، موسيقـى شريف سمير، مونتاج منة الأطروشي.وحصلت سارة نبيل على بكالوريوس التربية النوعية (قسم فنون 2009)، وفى 2013 حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم (إخراج رسوم متحركة)، أخرجت عددا من الأفلام منها "أصدقاء حتى الموت" الذى حصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية.