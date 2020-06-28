التعليم: منح الطلاب الدرجة النهائية في السؤال الخاطئ بامتحان الديناميكا

حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل حول سؤال مادة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة، والذي أثار الكثير من الجدل بين الطلاب.وقال الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامجه الحكاية، المذاع على فضائية mbc مصر، إنه سيتم احتساب درجة سؤال مادة الديناميكا كاملة، لطلاب الثانوية العامة اليوم، بسبب وجود خطأ بالسؤال لعدم إتاحة الإجابة الصحيحة ضمن الاختيارات.وتابع أنه تم تحويل واضعي اللجنة الفنية للتحقيق، مضيفا أنه سيتم حسم الأمر لصالح الطلاب، وسيتم احتساب درجة السؤال كاملة.