فشل فى قتلها من قبل.. مصرع فتاة على يد شقيقها بقنا

لقيت فتاة مصرعها، اليوم الأحد، بعد إصابتها بطلقات نارية، بقرية أبو حزام بنجع حمادي شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.وتلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا،إخطارًا، بمصرع كفاية. ع. م، 30 عامًا، إثر إصابتها بطلقات نارية، بقرية أبو حزام بنجع حمادي.وكشفت تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، إن المتهم بواقعة القتل هو شقيق المجني عليها، وذلك بعدما قام بإطلاق النيران منذ أسبوعين، ولم تمت، وبعد شفائها أطلق عليها النيران مرة أخرى مما أدى إلى مصرعها في الحال، بسبب خلافات عائلية.تم نقل الجثة إلى المستشفى، وجارٍ تكثيف التحريات لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.