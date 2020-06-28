الصحة العالمية: 189 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، تسجيل أكثر من 189 ألف إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد عبر العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وحسب الإحصاءات الأخيرة للمنظمة، فقد وصل إجمالي عدد المصابين بكورونا في العالم إلى 9843073، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 495760 حالة، بعد تسجيل 4612 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وكانت المنظمة، التي تعتمد إحصاءاتها على المعطيات الرسمية المقدمة من قبل الحكومات، قد أعلنت، أمس السبت، عن تسجيل 179316 حالة إصابة و6866 حالة وفاة جديدة في العالم منذ يوم الجمعة الماضي.وحسب المنظمة، فتبقى الأمريكتان الشمالية والجنوبية في المنطقة الأكثر تضررا من أزمة كورونا 4933972 إصابة، و241931 وفاة، وتليها أوروبا 2656437 إصابة، و196541 وفاة، وتأتي منطقة شرق المتوسط في المرتبة الثالثة ب1024222 إصابة، و23449 وفاة.وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ب2452048 حالة.وتليها البرازيل 1274974 حالة، وروسيا 634437 حالة، والهند 528859 حالة، وبريطانيا 310254 حالة، وبيرو 272364 حالة، وتشيلي 267766 حالة، وإسبانيا 248469 حالة، وإيطاليا 240136 حالة، وإيران 220180 حالة.