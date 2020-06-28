رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: 189 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:01 م
إصابات كورونا
إصابات كورونا
وكالات
طباعة
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، تسجيل أكثر من 189 ألف إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد عبر العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب الإحصاءات الأخيرة للمنظمة، فقد وصل إجمالي عدد المصابين بكورونا في العالم إلى 9843073، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 495760 حالة، بعد تسجيل 4612 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت المنظمة، التي تعتمد إحصاءاتها على المعطيات الرسمية المقدمة من قبل الحكومات، قد أعلنت، أمس السبت، عن تسجيل 179316 حالة إصابة و6866 حالة وفاة جديدة في العالم منذ يوم الجمعة الماضي.

وحسب المنظمة، فتبقى الأمريكتان الشمالية والجنوبية في المنطقة الأكثر تضررا من أزمة كورونا 4933972 إصابة، و241931 وفاة، وتليها أوروبا 2656437 إصابة، و196541 وفاة، وتأتي منطقة شرق المتوسط في المرتبة الثالثة ب1024222 إصابة، و23449 وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ب2452048 حالة.

وتليها البرازيل 1274974 حالة، وروسيا 634437 حالة، والهند 528859 حالة، وبريطانيا 310254 حالة، وبيرو 272364 حالة، وتشيلي 267766 حالة، وإسبانيا 248469 حالة، وإيطاليا 240136 حالة، وإيران 220180 حالة.

موضوعات متعلقة

الخميس.. إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

أستاذ علم أوبئة يكشف موعد انتهاء كورونا

وزير قطاع الأعمال يؤكد انفراد «الدستور» باختيار السعداوى لرئاسة «القابضة المعدنية»

«شوية تحاليل».. تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف

الصور

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

الأكثر قراءة

«الصحة»: دواء مصري فعال لعلاج كورونا خلال أسبوعين

الحكومة تطبق نظاما جديدا للإجازات الرسمية

مليون أوقية.. مصر تعلن عن اكتشاف ضخم للذهب بشلاتين خلال أيام (خاص)

الخميس.. إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

حنان شوقي.."مبكسبش من الفن.. واستلفت 10 الآف جنيه في ليالي الحلمية"

خجل وأشياء أخرى.. لهذه الأسباب ترفض عبلة كامل الظهور في الإعلام منذ 22 عامًا

«اقلع يا عندليب».. تفاصيل إجبار عبد الحليم حافظ على تصوير مشهد عار (صور)

أول مشروع قومي للبيض.. افتتحه السادات لإنتاج 15 مليون بيضة سنويًا

نجم الساعة

«اقلع يا عندليب».. تفاصيل إجبار عبد الحليم حافظ على تصوير مشهد عار (صور)

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 28-6-2020

جامعة برينستون تعتزم إزالة الرئيس ويلسون عن إحدى كلياتها

أولى علامات مرض السكري

مشروبات خطرة على الجسم خلال الطقس الحار

مقالات الرأي
ماجد حبته
فضيحة جديدة لنيويورك تايمز
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
المزيد

الثقافة

سالى روحي تطلق أمسية شعرية أونلاين بالتعاون مع المسرح الذهبي

الثلاثاء.. ثاني عروض الأفلام الفائزة بمنحة الإنتاج

أمل جمال: 30 يونيو كانت فرصتنا الوحيدة لاستعادة الهوية

إعلان أسماء الفائزين بجائزة الشعر العربى: مصرى فى القائمة