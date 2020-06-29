حظك اليوم.. برج السرطان الإثنين 29 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج السرطان، اليوم الإثنين، الموافق 29 يونيو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: أنبّهك إلى بعض المماطلة أو التأخير في المعاملات، فلا تراهن على الدّقة أو الخبر اليقين.عاطفيًا: يوم عاطفي أفضل بكثير من السابق وتكون على موعد مع تغيير إيجابي، في الجو غزل وغرام وعلاقة ناشئة.صحيًا: التقلبات التي قد تطرأ على الصعيد المهني والعاطفي تصيبك بخيبة أمل، وتبقيك في وضع صحي غير مطمئن.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.