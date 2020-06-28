بعد سقوط مقطورة على منزل ووفاة طفلة.. إجراءات حاسمة من محافظ أسوان

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن حادث سقوط مقطورة تحمل رخاما قادما من أحد المحاجر على منزل به أسرة مكونة من 7 أفراد، أسفر عن وفاة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات.وتابع خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "تم إيقاف العمل في المحجر وأصدرت تعليمات بغلق المدق لحين تصحيح الأوضاع".وأضاف، أنه ذهب إلى موقع الحادث على الفور وعاين الأمر على أرض الواقع فوجد مجموعة من المنازل قرب منطقة جبلية.وتابع: "كان لازم أكون موجود فى اللحظة دي.. وعوضنا الأسرة بشكل عاجل وقمنا بتوفير سكن لهم على الفور رغم أن الأسرة تقطن منذ 11 عاما فى المكان ولم يتقدموا بشكوى واحدة بأن هناك خطورة من السيارات التي تمر على المدق".ولفت محافظ أسوان، إلى أنه حصر كافة الأسر القاطنة في هذه المنطقة تمهيدًا لنقلهم وتقنين أوضاعهم، وتابع: "لن نقول أنهم مخالفين أو غيره.. احنا مسئولين عنهم حتى لو هما مخالفين".وشدد محافظ أسوان، على أن حجم التطوير والتحديث والبنية التحتية القوية التي تعمل عليها الآن المحافظة، ستحدث طفرة، وخلال فترة قريبة ستكون أسوان من المحافظات السياحية اللائقة بمصر.. خلال أشهر بسيطة سنرى أشياء جميلة فى أسوان.