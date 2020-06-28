«الصحافة والإعلام» تطالب بتطبيق زيادة المعاش على المؤسسات الصحفية

تقدمت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن استبعاد العاملين المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية من تطبيق القانون رقم 25 لسنة 2020، والذي يقضي بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي أقرت من أول يوليو 2006، ولم تضم للأجر الأساسي وقت استحقاق المعاش.وأكدت المذكرة التي حصلت "الدستور" على نسخة منها، أن المؤسسات الصحفية رغم أنها تقع ولاية صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وتعامل معاملة القطاع الخاص، إلا أنها من حيث الواقع تطبق نفس القرارات والإجراءات التي تقرها الحكومة، ومن ضمنها العلاوات الخاصة، حيث قامت تلك المؤسسات بمنح العاملين كافة العلاوات الخاصة التي أقرت للعاملين منذ بدء العمل بهذا النظام، وذلك في إطار القواعد واللوائح التي تطبقها الحكومة.لذا تطالب النقابة، بضرورة تطبيق القانون رقم 25 لسنة 2020، على العاملين المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية.