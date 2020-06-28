رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بنس ينتقد تركيز وسائل الإعلام الأمريكية على زيادة إصابات كورونا

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:41 م
مايك بنس
مايك بنس
أ ش أ
طباعة
ألقى مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، باللائمة في زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بلاده مؤخرًا على التوسع في الاختبارات، كما انتقد استمرار تركيز وسائل الإعلام الأمريكية على ارتفاع أعداد الإصابات.

وأضاف بنس، في تصريحات الأحد، أن "هذه الوسائل الإعلامية لا تركز على الإطلاق على أنه بسبب حجم التضحيات التي بذلها الشعب الأمريكي من أجل الحد من تفشي الفيروس، ونظرًا للتدابير الوقائية التي يواصلون توخيها- استمر منحنى الوفيات في التراجع".

نوّه نائب الرئيس الأمريكي بأن "العديد من حالات الإصابة في كل من ولايتي فلوريدا وتكساس، وهما الآن بؤرتان للإصابات، كانوا لأشخاص تقل أعمارهم عن 35 عامًا، وهذا يمثل تراجعًا في مستوى احتمالات خطر الوفاة جراء الإصابة"، مشيرًا إلى أن السلطات المحلية في الولايات والمدن هي الأفضل في التعامل مع الموقف.

يأتي هذا بينما اتهم نواب الكونجرس الديمقراطيون الإدارة الأمريكية الجمهورية بتجاهل شبح الأزمة الذي يلوح، بعد أن حذر خبراء الصحة من أن حجم التفشي قد يزداد سوءًا خلال فترة قصيرة، وربما يخرج عن نطاق السيطرة، في ظل استمرار إصابة عشرات الآلاف من الأمريكيين بالفيروس بصورة يومية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة تطبق نظاما جديدا للإجازات الرسمية

«المركزي» يعدل إجازة البنوك

«شوية تحاليل».. تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف

تعرف على موعد عرض مسلسل ليه لأ الحلقة ١٣ لأمينة خليل

الصور

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

الأكثر قراءة

«الصحة»: دواء مصري فعال لعلاج كورونا خلال أسبوعين

الحكومة تطبق نظاما جديدا للإجازات الرسمية

مليون أوقية.. مصر تعلن عن اكتشاف ضخم للذهب بشلاتين خلال أيام (خاص)

الخميس.. إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

حنان شوقي.."مبكسبش من الفن.. واستلفت 10 الآف جنيه في ليالي الحلمية"

خجل وأشياء أخرى.. لهذه الأسباب ترفض عبلة كامل الظهور في الإعلام منذ 22 عامًا

«اقلع يا عندليب».. تفاصيل إجبار عبد الحليم حافظ على تصوير مشهد عار (صور)

أول مشروع قومي للبيض.. افتتحه السادات لإنتاج 15 مليون بيضة سنويًا

نجم الساعة

«اقلع يا عندليب».. تفاصيل إجبار عبد الحليم حافظ على تصوير مشهد عار (صور)

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 28-6-2020

جامعة برينستون تعتزم إزالة الرئيس ويلسون عن إحدى كلياتها

أولى علامات مرض السكري

مشروبات خطرة على الجسم خلال الطقس الحار

مقالات الرأي
ماجد حبته
فضيحة جديدة لنيويورك تايمز
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
المزيد

الثقافة

سالى روحي تطلق أمسية شعرية أونلاين بالتعاون مع المسرح الذهبي

الثلاثاء.. ثاني عروض الأفلام الفائزة بمنحة الإنتاج

أمل جمال: 30 يونيو كانت فرصتنا الوحيدة لاستعادة الهوية

إعلان أسماء الفائزين بجائزة الشعر العربى: مصرى فى القائمة