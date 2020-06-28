بعد فك الحظر.. مواعيد عمل منافذ مشغلي الاتصالات

​أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تعليمات بخصوص أوقات العمل الجديدة لمنافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور بدءًا من يوم الأحد الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٠ لتكون من الساعة ٩ صباحا حتى الساعة ٩ مساءً ما عدا يوم الجمعة ستكون من الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٩ مساءً.ويأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.