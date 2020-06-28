مصرع 3 وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية الصحراوي

مصرع 3 وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية الصحراوي
الأحد 28/يونيو/2020 - 10:14 م
هدير مصطفيطباعة
لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين، فى حادث تصادم بين 4 سيارات ملاكى أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى.
وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا من الأهالى بوقوع حادث مرورى بطريق الإسماعيلية الصحراوى، ونتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، مما أدى إلى تباطؤ حركة المركبات أعلى الطريق للمتجه من الأقاليم إلى القاهرة، وانتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام الحادث.
وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا من الأهالى بوقوع حادث مرورى بطريق الإسماعيلية الصحراوى، ونتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، مما أدى إلى تباطؤ حركة المركبات أعلى الطريق للمتجه من الأقاليم إلى القاهرة، وانتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام الحادث.