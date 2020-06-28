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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع 3 وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية الصحراوي

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:14 م
حادث تصادم
حادث تصادم
هدير مصطفي
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لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين، فى حادث تصادم بين 4 سيارات ملاكى أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا من الأهالى بوقوع حادث مرورى بطريق الإسماعيلية الصحراوى، ونتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، مما أدى إلى تباطؤ حركة المركبات أعلى الطريق للمتجه من الأقاليم إلى القاهرة، وانتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام الحادث.

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