مصرع 3 وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية الصحراوي

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين، فى حادث تصادم بين 4 سيارات ملاكى أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى.وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا من الأهالى بوقوع حادث مرورى بطريق الإسماعيلية الصحراوى، ونتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، مما أدى إلى تباطؤ حركة المركبات أعلى الطريق للمتجه من الأقاليم إلى القاهرة، وانتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام الحادث.