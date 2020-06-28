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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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شاهد.. لاعب الزمالك يثير الجدل بعد بيان عدم استكمال الدوري
الأحد 28/يونيو/2020 - 10:11 م
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أثار عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجدل بعدما نشر له عبر حسابه الشخصي على انستجرام.
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