«القومي للاتصالات»: القطاع يشهد أزهى عصوره بسبب كورونا

أكد الدكتور خالد شريف عضو لجنة حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أدت إلى نمو هائل في قطاع الاتصالات والذي يمر بـ أزهي عصوره" حسب تعبيره، لافتا إلى أن جميع الحكومات تعطي أولي اهتماماتها حاليا للبنية التحتية للاتصالات وتنفيذ برامج التحول الرقمي.وقال شريف في تصريح لـ"الدستور" إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بذلت جهودا كبيرة لمساندة ودعم القطاعات الأكثر تضررا منها الصحي والتعليم والعمالة غير المنتظمة.ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدعم الاقتصاد المصري بنحو 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات أزمة كورونا على مستوي جميع القطاعات، مشيدا بدور قطاع الاتصالات في تلبية جميع احتياجات الدولة الرقمية في تيسير الأعمال في ظل الجائحة.وأوضح شريف أنه من المقرر عقد اجتماع لجنة حقوق المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأول اجتماع للجنة من خلال تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة جميع القضايا التي تخص القطاع.