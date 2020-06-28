وكيل تعليم الفيوم يتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية

عقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم في الفيوم، اجتماعًا بحضور مديري التعليم العام والمدير المالي والإداري للمديرية، ومسئولى غرفة عمليات التعليم الفني والعلاقات العامة ومسئول الاستراحات، في إطار متابعة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال عبدالله، إن امتحانات العملي لشهادة الدبلومات الفنية ما هي إلا استعدادًا عمليًا للامتحانات النظرية لاحقًا، مشددا على ضرورة الالتزام بجميع إجراءات الحماية، والوقاية سواء تعقيم اللجان قبل الامتحان وبعده، وفحص درجة حرارة الطلاب ومراعاة المسافات الآمنة بين الطلاب وارتداء أدوات الوقاية الشخصية من كمامات وقفازات وأغطية الأحذية، بالإضافة للمرور من بوابات التعقيم الموجودة في مدخل كل لجنة.وأشار وكيل الوزارة، إلى أن غرفة العمليات بالمديرية وكذلك بالإدارات تتابع عن كثب إجراءات سير الامتحانات، وتتواصل مع الغرف الأخري سواء في المحافظة أو الغرفة الرئيسية في الوزارة.وحث على ضرورة التواصل مع المديرية في حالة وجود أي مشكلة تواجه سير الامتحانات لسرعة مواجهتها وحلها، مشددا على ضرورة الحضور للجان مبكرًا في السابعة والنصف صباحًا، وتعاون وتكاتف كل مسئول في اللجان من ملاحظين وعمال وإداريين مع المراقب الأول ورئيس اللجنة حتي تظهر الصورة النهائية بشكل مشرف ويليق بالمعلمين.