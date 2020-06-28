تعقيم وتطهير مقر قضايا الدولة ومكتب البريد الرئيسي بطنطا

تواصل مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية حملاتها المكثفة لتطهير وتعقيم كافة المنشآت الحكومية والخاصة بنطاق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.من جانبه، أوضح الدكتور حاتم كمال أنور، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أنه تم تطهير وتعقيم مقر هيئة قضايا الدولة ومكتب البريد الرئيسى بطنطا، في سبيل الحفاظ على سلامة جميع العاملين والمترددين على المقرين.وأكد أنور، استمرار أعمال تطهير وتعقيم كافة المنشآت الخدمية والقرى والشوارع والميادين ومحطات السكة الحديد ودور العبادة ومواقف السيارات وماكينات الصرافة، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.