«الزراعة» تصدر نشرة توصيات لمزارعي العنب خلال يوليو
الأحد 28/يونيو/2020 - 09:52 م
عبدالناصرمحمدطباعة
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي العنب مراعاتها، خلال شهر يوليو تمثلت في الآتي:
أولا: أهم المعاملات
1- جمع ثمار الأصناف المبكرة مثل الفيومي والنباتي بأراضي الوادي وفي أواخر الشهر البدء في جمع ثمار لأصناف متوسطة النضج مثل الإيطالي والروزاكي والموسكات.
2- إيقاف الرش بالمبيدات والمكافحة فبل الجمع بــ(2 -3 ) أسابيع
ثانيا:الرى
شهر يوليو السنة الأولى 8 لتريوم
السنة الثانية 18 لتر يوم
السنة الثالثة 28 لتر يوم
السنة الرابعة 32-36 لتر يوم
- منع الري في مزارع الدلتا (الأراضي الطينية) عند بدء النضج لزيادة نسبة السكر بالحبات وذلك حتى جمع المحصول وعند ملاحظة علامات العطش علي الأشجار تعطي رية خفيفة علي الحامي.
- تروي الأصناف التي تم جمع ثمارها للمساعدة في نضج الخشب.
- اعادة وضع الشعب للأفرع الحاملة للعناقيد القريبة من سطح الأرض وذلك في التربية الرأسية.
ثالثا:المكافحة
1- مقاومة الحشائش بالعزيق أو بمبيدات الحشائش المناسبة للأصناف متأخرة النضج.
2- مقاومة البياض الدقيقي في الأصناف متأخرة النضج ملاثيون 3في الألف.
3- المقاومة الوقائية ضد مرض البياض الزغبي خاصة في المناطق شديدة الرطوبة.
4- مكافحة العصافير التي تسبب جروح بالحبات مما يتسبب في الاصابة بالأعفان لمكافحة العصافير يرش فيزار ول 1ك فدان في بداية الإثمار ويحزر الرش قرب النضج.
5- مكافحة أعفان الثمار وحفارات الساق وافات الجاسيد والأكاروسات والبق الدقيقي والذبابة البيضاء بالمبيدات الموصي بها
6- مقاومه أعفان الثمار وذلك بـــروفرال 100جم 100لتر ماء او سومسيلكس 50جم 100لتر ماء وذلك رشتين كل 15 يوم أذا لزم
7- مقاومة حفار الساق وذلك بـــــ باسودين 60% بمعدل 300 سنتيمتر مكعب 100 لتر ماء بعد جمع المحصول للأصناف المبكرة
8- مقاومة دوده ثمار العنب، تؤدي هذه المكافحة إلي مكافحة دوده فراشه الندوة العسلية التي تتميز بلونها البني ووجود خطين جانبيين لونهما بني غامق او اسود.
9- مكافحة (الجاسيد - الأكاروس - البق ألدقيقي - ألذبابه البيضاء - جعل الخوخ العنب).
أولا: أهم المعاملات
1- جمع ثمار الأصناف المبكرة مثل الفيومي والنباتي بأراضي الوادي وفي أواخر الشهر البدء في جمع ثمار لأصناف متوسطة النضج مثل الإيطالي والروزاكي والموسكات.
2- إيقاف الرش بالمبيدات والمكافحة فبل الجمع بــ(2 -3 ) أسابيع
ثانيا:الرى
شهر يوليو السنة الأولى 8 لتريوم
السنة الثانية 18 لتر يوم
السنة الثالثة 28 لتر يوم
السنة الرابعة 32-36 لتر يوم
- منع الري في مزارع الدلتا (الأراضي الطينية) عند بدء النضج لزيادة نسبة السكر بالحبات وذلك حتى جمع المحصول وعند ملاحظة علامات العطش علي الأشجار تعطي رية خفيفة علي الحامي.
- تروي الأصناف التي تم جمع ثمارها للمساعدة في نضج الخشب.
- اعادة وضع الشعب للأفرع الحاملة للعناقيد القريبة من سطح الأرض وذلك في التربية الرأسية.
ثالثا:المكافحة
1- مقاومة الحشائش بالعزيق أو بمبيدات الحشائش المناسبة للأصناف متأخرة النضج.
2- مقاومة البياض الدقيقي في الأصناف متأخرة النضج ملاثيون 3في الألف.
3- المقاومة الوقائية ضد مرض البياض الزغبي خاصة في المناطق شديدة الرطوبة.
4- مكافحة العصافير التي تسبب جروح بالحبات مما يتسبب في الاصابة بالأعفان لمكافحة العصافير يرش فيزار ول 1ك فدان في بداية الإثمار ويحزر الرش قرب النضج.
5- مكافحة أعفان الثمار وحفارات الساق وافات الجاسيد والأكاروسات والبق الدقيقي والذبابة البيضاء بالمبيدات الموصي بها
6- مقاومه أعفان الثمار وذلك بـــروفرال 100جم 100لتر ماء او سومسيلكس 50جم 100لتر ماء وذلك رشتين كل 15 يوم أذا لزم
7- مقاومة حفار الساق وذلك بـــــ باسودين 60% بمعدل 300 سنتيمتر مكعب 100 لتر ماء بعد جمع المحصول للأصناف المبكرة
8- مقاومة دوده ثمار العنب، تؤدي هذه المكافحة إلي مكافحة دوده فراشه الندوة العسلية التي تتميز بلونها البني ووجود خطين جانبيين لونهما بني غامق او اسود.
9- مكافحة (الجاسيد - الأكاروس - البق ألدقيقي - ألذبابه البيضاء - جعل الخوخ العنب).