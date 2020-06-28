رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة توصيات لمزارعي العنب خلال يوليو

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:52 م
العنب
العنب
عبدالناصرمحمد
طباعة
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي العنب مراعاتها، خلال شهر يوليو تمثلت في الآتي:

أولا: أهم المعاملات
1- جمع ثمار الأصناف المبكرة مثل الفيومي والنباتي بأراضي الوادي وفي أواخر الشهر البدء في جمع ثمار لأصناف متوسطة النضج مثل الإيطالي والروزاكي والموسكات.

2- إيقاف الرش بالمبيدات والمكافحة فبل الجمع بــ(2 -3 ) أسابيع

ثانيا:الرى
شهر يوليو السنة الأولى 8 لتريوم
السنة الثانية 18 لتر يوم
السنة الثالثة 28 لتر يوم
السنة الرابعة 32-36 لتر يوم

- منع الري في مزارع الدلتا (الأراضي الطينية) عند بدء النضج لزيادة نسبة السكر بالحبات وذلك حتى جمع المحصول وعند ملاحظة علامات العطش علي الأشجار تعطي رية خفيفة علي الحامي.
- تروي الأصناف التي تم جمع ثمارها للمساعدة في نضج الخشب.
- اعادة وضع الشعب للأفرع الحاملة للعناقيد القريبة من سطح الأرض وذلك في التربية الرأسية.
ثالثا:المكافحة
1- مقاومة الحشائش بالعزيق أو بمبيدات الحشائش المناسبة للأصناف متأخرة النضج.
2- مقاومة البياض الدقيقي في الأصناف متأخرة النضج ملاثيون 3في الألف.
3- المقاومة الوقائية ضد مرض البياض الزغبي خاصة في المناطق شديدة الرطوبة.
4- مكافحة العصافير التي تسبب جروح بالحبات مما يتسبب في الاصابة بالأعفان لمكافحة العصافير يرش فيزار ول 1ك فدان في بداية الإثمار ويحزر الرش قرب النضج.
5- مكافحة أعفان الثمار وحفارات الساق وافات الجاسيد والأكاروسات والبق الدقيقي والذبابة البيضاء بالمبيدات الموصي بها
6- مقاومه أعفان الثمار وذلك بـــروفرال 100جم 100لتر ماء او سومسيلكس 50جم 100لتر ماء وذلك رشتين كل 15 يوم أذا لزم
7- مقاومة حفار الساق وذلك بـــــ باسودين 60% بمعدل 300 سنتيمتر مكعب 100 لتر ماء بعد جمع المحصول للأصناف المبكرة
8- مقاومة دوده ثمار العنب، تؤدي هذه المكافحة إلي مكافحة دوده فراشه الندوة العسلية التي تتميز بلونها البني ووجود خطين جانبيين لونهما بني غامق او اسود.
9- مكافحة (الجاسيد - الأكاروس - البق ألدقيقي - ألذبابه البيضاء - جعل الخوخ العنب).

موضوعات متعلقة

حسام عاشور يتحدى الأهلى بفيديو جديد

أمريكا: أبلغنا السراج رفضنا لهجوم تحضر له الوفاق

حظر تحصيل أى رسوم بالمدارس الخاصة قبل أول سبتمبر

«شوية تحاليل».. تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف

الصور

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

الأكثر قراءة

«الصحة»: دواء مصري فعال لعلاج كورونا خلال أسبوعين

الحكومة تطبق نظاما جديدا للإجازات الرسمية

حظر تحصيل أى رسوم بالمدارس الخاصة قبل أول سبتمبر

الخميس.. إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

«اقلع يا عندليب».. تفاصيل إجبار عبد الحليم حافظ على تصوير مشهد عار (صور)

أغرب طواف في مصر.. قصة الحج إلى ضريح سعد زغلول

المشاهد المنسية (8).. موظف «هيلتون» ينجو من غضب أحمد زكي بـ«كذبة بيضا»

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

نجم الساعة

«اقلع يا عندليب».. تفاصيل إجبار عبد الحليم حافظ على تصوير مشهد عار (صور)

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 28-6-2020

جامعة برينستون تعتزم إزالة الرئيس ويلسون عن إحدى كلياتها

أولى علامات مرض السكري

مشروبات خطرة على الجسم خلال الطقس الحار

مقالات الرأي
ماجد حبته
فضيحة جديدة لنيويورك تايمز
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
المزيد

الثقافة

أمل جمال: 30 يونيو كانت فرصتنا الوحيدة لاستعادة الهوية

إعلان أسماء الفائزين بجائزة الشعر العربى: مصرى فى القائمة

الباحث أسعد سليم: فى 30 يونيو مصر خلعت نقابها

«في ذكرى ميلاده».. أبرز 3 حركات دينية دخل معهم عباس العقاد في معارك