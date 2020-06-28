«الزراعة» تصدر نشرة توصيات لمزارعي العنب خلال يوليو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي العنب مراعاتها، خلال شهر يوليو تمثلت في الآتي:أولا: أهم المعاملات1- جمع ثمار الأصناف المبكرة مثل الفيومي والنباتي بأراضي الوادي وفي أواخر الشهر البدء في جمع ثمار لأصناف متوسطة النضج مثل الإيطالي والروزاكي والموسكات.2- إيقاف الرش بالمبيدات والمكافحة فبل الجمع بــ(2 -3 ) أسابيعثانيا:الرىشهر يوليو السنة الأولى 8 لتريومالسنة الثانية 18 لتر يومالسنة الثالثة 28 لتر يومالسنة الرابعة 32-36 لتر يوم- منع الري في مزارع الدلتا (الأراضي الطينية) عند بدء النضج لزيادة نسبة السكر بالحبات وذلك حتى جمع المحصول وعند ملاحظة علامات العطش علي الأشجار تعطي رية خفيفة علي الحامي.- تروي الأصناف التي تم جمع ثمارها للمساعدة في نضج الخشب.- اعادة وضع الشعب للأفرع الحاملة للعناقيد القريبة من سطح الأرض وذلك في التربية الرأسية.ثالثا:المكافحة1- مقاومة الحشائش بالعزيق أو بمبيدات الحشائش المناسبة للأصناف متأخرة النضج.2- مقاومة البياض الدقيقي في الأصناف متأخرة النضج ملاثيون 3في الألف.3- المقاومة الوقائية ضد مرض البياض الزغبي خاصة في المناطق شديدة الرطوبة.4- مكافحة العصافير التي تسبب جروح بالحبات مما يتسبب في الاصابة بالأعفان لمكافحة العصافير يرش فيزار ول 1ك فدان في بداية الإثمار ويحزر الرش قرب النضج.5- مكافحة أعفان الثمار وحفارات الساق وافات الجاسيد والأكاروسات والبق الدقيقي والذبابة البيضاء بالمبيدات الموصي بها6- مقاومه أعفان الثمار وذلك بـــروفرال 100جم 100لتر ماء او سومسيلكس 50جم 100لتر ماء وذلك رشتين كل 15 يوم أذا لزم7- مقاومة حفار الساق وذلك بـــــ باسودين 60% بمعدل 300 سنتيمتر مكعب 100 لتر ماء بعد جمع المحصول للأصناف المبكرة8- مقاومة دوده ثمار العنب، تؤدي هذه المكافحة إلي مكافحة دوده فراشه الندوة العسلية التي تتميز بلونها البني ووجود خطين جانبيين لونهما بني غامق او اسود.9- مكافحة (الجاسيد - الأكاروس - البق ألدقيقي - ألذبابه البيضاء - جعل الخوخ العنب).