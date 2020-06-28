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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إيبارشية إسنا وأرمنت تقرر فتح الكنائس بدءًا من الغد

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:51 م
إيبارشية إسنا
إيبارشية إسنا
هدى الأمير
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قررت إيبارشية إسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس بمحافظة الأقصر، تحت رعاية الأنبا يواقيم الأسقف العام للإيبارشية، اليوم الأحد، بدء القداسات اليومية بكنيسة الأم دولاجي بدءًا من الغد الإثنين، بعد إغلاق أكثر من 3 أشهر، بسبب الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أكدت إيبارشية إسنا وأرمنت، عودة صلوات القداس بحضور عدد لا يتجاوز 25% من سعة الكنيسة، مع فاصل بين كل شخص وأخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات، مشيرًا إلى توقف جميع الأنشطة الكنسية وأيضًا القداسات بالكنائس يومي الجمعة والأحد، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية بكل جدية وقياس درجة الحرارة علي جميع المترددين للدخول للكنيسة.

وأيضًا التزام جميع الحاضرين بالإجراءات الاحترازية الصحية من كمامة وكحول وإحضار زجاجة مياه خاصة بكل شخص، مع التباعد الاجتماعي والانصراف مباشر بعد انتهاء صلوات القداس.

كان البابا تواضروس قد قرر وبالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية، حيث إنها تشهد ارتفاعًا في نسب الإصابات والعدوى، لذا يتم تأجيل فتح الكنائس حتى منتصف يوليو، ويعاد وقتها تقييم الموقف.

وعلى سبيل الاستثناء يقام قداس يوم عيد الرسل بعددٍ محدودٍ لا يزيد علي ٢٥ فردًا مع مراعاة كافة الاحتياطات الصحية. و"إِلهُ السَّلاَمِ نَفْسُهُ يُقَدِّسُكُمْ بِالتَّمَامِ. وَلْتُحْفَظْ رُوحُكُمْ وَنَفْسُكُمْ وَجَسَدُكُمْ كَامِلَةً بِلاَ لَوْمٍ." (١ تس ٥:

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