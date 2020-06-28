تفاصيل إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية

أوضح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل إنتاج شركة النصر أول سيارة كهربائية، قائلًا إنه تم تحديد نوع السيارة سبتمبر الماضي بعد زيارة للصين، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك مصنعًا من الستينات، والمعدات تحتاج استثمارات قليلة لإحيائها.وأضاف توفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع على فضائية "صدى البلد": «وقعنا مذكرة تفاهم مع شركة صينية ودراسات الجدوى والاتفاقيات الأخيرة ستنتهي خلال 3 أشهر»، مشيرًا إلى أن شركة النصر ستنتج 25 ألف سيارة.ولفت إلى أنه سيتم إنتاج السيارة الكهربائية بالعلامة التجارية لشركة النصر، مضيفًا أن الشحنة الواحدة ستمكن السيارة من السير 400 كيلو متر.وتوقع أن تخصص نصف السيارات لنظام التاكسي، لافتًا إلى أنه سيتم شحن السيارة بالشاحن البطئ أو المتوسط والذي يمكن استخدامه في الجراج، حيث سيستغرق الشاحن البطئ من 7 إلى 8 ساعات في الشحنة الواحدة، بينما يستغرق الشاحن المتوسط من 3 إلى 4 ساعات.وأوضح أنه سيتم توفير شحن سريع في محطات الوقود العادية والذي يستغرق ساعة إلا ربع لإنهاء الشحنة الواحدة ولكنه سيكون مكلفًا.وأكد أن السيارات الكهربائية ستكون في الشارع نهاية 2021، لافتًا إلى أن السيارات الكهربائية سيكون سعرها 300 ألف جنيه.وأوضح أن السيارة الكهربائية لن تحتاج إلى الصيانة الدورية كالسيارات الأخرى، حيث يبلغ عدد القطع بها 15% من السيارات العادية وهو ما سيوفر مبالغ مالية سنويًا للمستهلك.وتابع: «أرشح هذا السيارات الكهربائية الموفرة وساستخدمها بشكل شخصي».