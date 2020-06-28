المسماري: الميليشيات تتحضر لهجوم على سرت.. ونحن لهم بالمرصاد

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، اليوم الأحد، إن الجيش الوطني الليبي عزز انتشاره سعيًا لحماية المنشآت النفطية الليبية.جاء ذلك ردا على الهجمات التي تحدث بشكل منفصل علي المناطق النفطية في ليبيا (سرت والجفرة ومنطقة الهلال النفطي) من قبل الميلشيات التركية.وأوضح المسماري، خلال حديثه مع "سكاي نيوز عربية"، أن أهداف أردوغان واضحة، لا يريد أرض ليبيا لكنه يريد خيراتها، أولها النفط والغاز، كما أننا نواجه تركيا بكل قواتها وأسلحتها ونواجه قطر بأموالها وأعمالها المخابراتية الخبيثة.وكشف المسماري أن الجيش الوطني الليبي يقوم بالزج بمجموعة من الوحدات العسكرية بمختلف الأصناف نحو منطقة غرب سرت.. نعمل حقيقة حسب المبادرة المصرية ووصلنا إلى نقاط وتمركزات مهمة جدا، وأوقفنا عمليات الهجوم المضاد على المليشيات.واختتم: "إلا أنه من خلال المراقبة والرصد، فإن المليشيات بدأت تتجهز وتحاول أن تترجم الانتصار المزيف في طرابلس لبناء هجوم آخر على مدينة سرت الاستراتيجية، وأننا لهم بالمرصاد ونحن ما زلنا نمتثل للمبادرة المصرية واتفاق برلين والمجهودات الدولية لوقف إطلاق النار".