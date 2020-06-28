أستاذ علم أوبئة يكشف موعد انتهاء كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن إصابات فيروس كورونا إذا لم ترتفع مع فتح السوق مرة أخرى، فهذا يعني أن خطة التعايش مع الفيروس نجحت، لافتًا إلى أن موجة الإصابات ستنتهي في شهر أغسطس المقبل.وأضاف "عنان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، إن هناك تصاعدا في منحنى الإصابات المشخصة بفيروس كورونا، بنسبة 1%، وهذا يعني أننا اقتربنا من ذروة الإصابة بفيروس كورونا.كما أشار إلى أن هناك تخوفا بصورة كبيرة بسبب افتتاح السوق مرة أخرى.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى أمس.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18658 حالة، من ضمنهم الـ 17140 متعافيًا.وأضاف أنه تم تسجيل 1168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.