دير السريان وكنيسة العزباوية يمتنعان عن استقبال الزيارات

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء للرهبان الأقباط الأرثوذكس الشهير بدير السريان العامر، أعلن عدم استقبال دير السريان لأي رحلات أو خلوات لحين إشعار آخر.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذلك بناء على البيان الصادر من اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسكرتارية الأنبا دانيال أسقف المعادي والنائب البابوي في 27 يونيو 2020.وأشار الأنبا متاؤس إلى أن الأمر نفسه ينطبق على مقر دير السريان العامر بالقاهرة والمشهور بكنيسة العزباوية، مؤكدا أن الكنيسة ورهبان دير السريان العامر يصلون ويتضرعون إلى الله لرفع الوباء عن العالم ومصر.