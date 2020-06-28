الأقصر تتصدى للتعديات على أراضي الدولة بالقرنة

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، برئاسة العميد علاء عبد الجابر، ونائبه مصطفى جبريل، بالتنسيق مع مسئولى الإدارة الهندسية وادارة أملاك الدولة ومعدات الحملة الميكانيكية، اليوم الأحد، من ايقاف أعمال بناء مخالف على أراضى أملاك الدولة بمنطقة السناينة بجوار السلخانة، وإزالة أعمال البناء والتى شملت مواد بناء وأسوار وأعمدة خرسانية بارتفاع 30 متر تقريبًا على مساحة 350 متر مربع، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء، على أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.ومن جانبه، أكد رئيس مركز القرنة علي استمرار الحملات بشكل مستمر لردع المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية والمرور اليومي لرصد أي تعد بالبناء علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.وفى سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية برئاسة اللواء محمد صحصاح، بإيقاف أعمال بناء مخالف بالدور الأول علوى والتحفظ على معدات البناء، وذلك فى اطار قرار وقف البناء لمدة 6 أشهر داخل المدينة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المقاول وصاحب المخالفة.