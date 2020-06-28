الأقصر تتصدى للتعديات على أراضي الدولة بالقرنة
الأحد 28/يونيو/2020 - 09:33 م
هدى الأميرطباعة
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، برئاسة العميد علاء عبد الجابر، ونائبه مصطفى جبريل، بالتنسيق مع مسئولى الإدارة الهندسية وادارة أملاك الدولة ومعدات الحملة الميكانيكية، اليوم الأحد، من ايقاف أعمال بناء مخالف على أراضى أملاك الدولة بمنطقة السناينة بجوار السلخانة، وإزالة أعمال البناء والتى شملت مواد بناء وأسوار وأعمدة خرسانية بارتفاع 30 متر تقريبًا على مساحة 350 متر مربع، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء، على أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.
ومن جانبه، أكد رئيس مركز القرنة علي استمرار الحملات بشكل مستمر لردع المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية والمرور اليومي لرصد أي تعد بالبناء علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.
وفى سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية برئاسة اللواء محمد صحصاح، بإيقاف أعمال بناء مخالف بالدور الأول علوى والتحفظ على معدات البناء، وذلك فى اطار قرار وقف البناء لمدة 6 أشهر داخل المدينة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المقاول وصاحب المخالفة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء، على أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.
ومن جانبه، أكد رئيس مركز القرنة علي استمرار الحملات بشكل مستمر لردع المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية والمرور اليومي لرصد أي تعد بالبناء علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.
وفى سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية برئاسة اللواء محمد صحصاح، بإيقاف أعمال بناء مخالف بالدور الأول علوى والتحفظ على معدات البناء، وذلك فى اطار قرار وقف البناء لمدة 6 أشهر داخل المدينة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المقاول وصاحب المخالفة.