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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نشأت الديهي: دعوات الإخوان عليا زودت مناعتي

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:48 م
الديهي
الديهي
أحلام عبدالرحمن
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وجه الإعلامي نشأت الديهي، الشكر لكل من سأل عنه ودعا له بالشفاء، دون أن يكونوا على معرفة به، قائلًا: "حب الناس نعمة".

ولفت الديهي خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، إلى أنه خلال الفترة الماضية كان في حالة عزل احترازي، حماية لمن يتعامل معهم في القناة وفي كل مكان.

وأضاف: "أنا الحمد لله بخير، وربنا يشفي الجميع دون استثناء، الفترة الماضية شهدت بعض الأصوات الناعقة التي كانت تدعو عليا وتقول "اللهم لا ترده إلينا سالمًا واللهم عليك به"، معلقًا: "هذه الدعوات السلبية والأمنيات الإخوانية زودت مناعتي، وتأكدت أنني على الحق وعلى الطريق الصحيح".

وأردف: "إحنا مش شغالين عند حد ولا بناخد تعليمات من حد، وبندافع عن بلدنا وعن وطن وتجربة وحالة مصرية نادرة لم تحدث منذ مئات السنين".

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