سوريا ترسل طائرة إلى نيودلهى لإعادة العالقين

أكد سفير سوريا في الهند رياض عباس، أن طائرة سورية ستهبط الخميس المقبل في نيودلهي، لنقل الدفعة الثانية من الطلاب السوريين الراغبين بالعودة إلى البلاد والبالغ عددهم 250 طالبا.وقال عباس في تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد إن جميع الطلبة السوريين بخير، ولا يوجد بينهم أي إصابات بفيروس كورونا، أو أي أمراض أخرى معدية، رغم تفشي الفيروس بشكل كبير في الهند، حيث تتراوح الإصابات اليومية ما بين 15 إلى 20 ألف إصابة.وكشف عن تواصل وزارة الخارجية الهندية مع السفارة السورية، لإرسال نحو ستة أطنان من المساعدات الدوائية للشعب السوري، حيث أكدت الخارجية الهندية إرسال هذه المساعدات إلى سوريا سواء عبر طائرة متجهة إلى عمان، أو عبر الطائرة السورية التي ستهبط في نيودلهي يوم الخميس القادم، موضحا أن القرار سيتخذ خلال الأيام القليلة القادمة.وشدد السفير عباس على اهتمام الدولة السورية بإعادة جميع الطلبة الراغبين بالعودة إلى سوريا بأسرع وقت ممكن، لحمايتهم من أي إصابة محتملة بفيروس كورونا المستجد.