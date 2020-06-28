رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

شركةتابعة للمخابرات التركية تتولى تدريب ميليشيات ليبيا (تقرير)

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:34 م
جريدة الدستور
طباعة
عرضت قناة مداد نيوز السعودية، فيديو يسلط الضوء على تقرير استخباراتي كشفه موقع "أفريكا إنتليجنس" عن عمل شركة "سادات" العسكرية التركية في ليبيا وتوقيعها عقدًا مع شركة أمنية يديرها القيادي الإخواني الليبي فوزي أبو كتف لتدريب ميليشيات السراج.

وأكد التقرير أن الشركة الأمنية التركية حاولت الفوز بعقود تدريب عسكرية في أعقاب تدخل تركيا في ليبيا، لافتا إلى أن شركة "سادات" التي تعمل تحت إشراف جهاز المخابرات التركي قامت بتدريب المقاتلين السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا.

وأوضح العميد خالد المحجوب مدير "إدارة التوجيه المعنوي" في الجيش الوطني الليبي أن الشركة التركية تستثمر بشكل كبير في الحرب الليبية حيث تتولى عمليات جلب المرتزقة السوريين والمقاتلين الأجانب وتسليحهم بعد تدريبهم عسكرياً.

ونوه التقرير إلى أن هذه الشركة ترافق الميليشيات المسلّحة التابعة لقوات حكومة الوفاق وتلعب دور الوسيط لإتمام صفقات بيع وشراء السلاح والمعدات العسكرية بين الشركات المختصة في تركيا وحكومة السراج مقابل نسبة من الأرباح.

 كما تتولى تنظيم وإبرام عقود جلب المرتزقة وتحصل على عمولة على كل مرتزق.

موضوعات متعلقة

بنسبة نجاح 95.4%.. اعتماد نتيجة العينة العشوائية لـ «عربي الثانوية»

حكاية لاعب سعودي انتقل من الإسماعيلي بأمر السادات

حبس سما المصرى 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق والفجور

الخميس.. إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الصور

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

الأكثر قراءة

الحكومة تطبق نظاما جديدا للإجازات الرسمية

الخميس.. إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

حظر تحصيل أى رسوم بالمدارس الخاصة قبل أول سبتمبر

الوزراء: ترحيل الإجازات الرسمية ليوم الخميس عدا 4 أعياد

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

أغرب طواف في مصر.. قصة الحج إلى ضريح سعد زغلول

المشاهد المنسية (8).. موظف «هيلتون» ينجو من غضب أحمد زكي بـ«كذبة بيضا»

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

حكاية لاعب سعودي انتقل من الإسماعيلي بأمر السادات

نجم الساعة

أغرب طواف في مصر.. قصة الحج إلى ضريح سعد زغلول

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 28-6-2020

جامعة برينستون تعتزم إزالة الرئيس ويلسون عن إحدى كلياتها

أولى علامات مرض السكري

مشروبات خطرة على الجسم خلال الطقس الحار

مقالات الرأي
ماجد حبته
فضيحة جديدة لنيويورك تايمز
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
المزيد

الثقافة

أمل جمال: 30 يونيو كانت فرصتنا الوحيدة لاستعادة الهوية

إعلان أسماء الفائزين بجائزة الشعر العربى: مصرى فى القائمة

الباحث أسعد سليم: فى 30 يونيو مصر خلعت نقابها

«في ذكرى ميلاده».. أبرز 3 حركات دينية دخل معهم عباس العقاد في معارك