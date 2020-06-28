شركةتابعة للمخابرات التركية تتولى تدريب ميليشيات ليبيا (تقرير)





كما تتولى تنظيم وإبرام عقود جلب المرتزقة وتحصل على عمولة على كل مرتزق.





عرضت قناة مداد نيوز السعودية، فيديو يسلط الضوء على تقرير استخباراتي كشفه موقع "أفريكا إنتليجنس" عن عمل شركة "سادات" العسكرية التركية في ليبيا وتوقيعها عقدًا مع شركة أمنية يديرها القيادي الإخواني الليبي فوزي أبو كتف لتدريب ميليشيات السراج.وأكد التقرير أن الشركة الأمنية التركية حاولت الفوز بعقود تدريب عسكرية في أعقاب تدخل تركيا في ليبيا، لافتا إلى أن شركة "سادات" التي تعمل تحت إشراف جهاز المخابرات التركي قامت بتدريب المقاتلين السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا.وأوضح العميد خالد المحجوب مدير "إدارة التوجيه المعنوي" في الجيش الوطني الليبي أن الشركة التركية تستثمر بشكل كبير في الحرب الليبية حيث تتولى عمليات جلب المرتزقة السوريين والمقاتلين الأجانب وتسليحهم بعد تدريبهم عسكرياً.ونوه التقرير إلى أن هذه الشركة ترافق الميليشيات المسلّحة التابعة لقوات حكومة الوفاق وتلعب دور الوسيط لإتمام صفقات بيع وشراء السلاح والمعدات العسكرية بين الشركات المختصة في تركيا وحكومة السراج مقابل نسبة من الأرباح.