شركةتابعة للمخابرات التركية تتولى تدريب ميليشيات ليبيا (تقرير)
الأحد 28/يونيو/2020 - 08:34 م
عرضت قناة مداد نيوز السعودية، فيديو يسلط الضوء على تقرير استخباراتي كشفه موقع "أفريكا إنتليجنس" عن عمل شركة "سادات" العسكرية التركية في ليبيا وتوقيعها عقدًا مع شركة أمنية يديرها القيادي الإخواني الليبي فوزي أبو كتف لتدريب ميليشيات السراج.
وأكد التقرير أن الشركة الأمنية التركية حاولت الفوز بعقود تدريب عسكرية في أعقاب تدخل تركيا في ليبيا، لافتا إلى أن شركة "سادات" التي تعمل تحت إشراف جهاز المخابرات التركي قامت بتدريب المقاتلين السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا.
وأوضح العميد خالد المحجوب مدير "إدارة التوجيه المعنوي" في الجيش الوطني الليبي أن الشركة التركية تستثمر بشكل كبير في الحرب الليبية حيث تتولى عمليات جلب المرتزقة السوريين والمقاتلين الأجانب وتسليحهم بعد تدريبهم عسكرياً.
ونوه التقرير إلى أن هذه الشركة ترافق الميليشيات المسلّحة التابعة لقوات حكومة الوفاق وتلعب دور الوسيط لإتمام صفقات بيع وشراء السلاح والمعدات العسكرية بين الشركات المختصة في تركيا وحكومة السراج مقابل نسبة من الأرباح.
وأكد التقرير أن الشركة الأمنية التركية حاولت الفوز بعقود تدريب عسكرية في أعقاب تدخل تركيا في ليبيا، لافتا إلى أن شركة "سادات" التي تعمل تحت إشراف جهاز المخابرات التركي قامت بتدريب المقاتلين السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا.
وأوضح العميد خالد المحجوب مدير "إدارة التوجيه المعنوي" في الجيش الوطني الليبي أن الشركة التركية تستثمر بشكل كبير في الحرب الليبية حيث تتولى عمليات جلب المرتزقة السوريين والمقاتلين الأجانب وتسليحهم بعد تدريبهم عسكرياً.
ونوه التقرير إلى أن هذه الشركة ترافق الميليشيات المسلّحة التابعة لقوات حكومة الوفاق وتلعب دور الوسيط لإتمام صفقات بيع وشراء السلاح والمعدات العسكرية بين الشركات المختصة في تركيا وحكومة السراج مقابل نسبة من الأرباح.
كما تتولى تنظيم وإبرام عقود جلب المرتزقة وتحصل على عمولة على كل مرتزق.