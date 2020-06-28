أحمد موسي: مصر دفنت المخطط التركي الإخواني في 30 يونيو

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بإجراءات تطوير ميدان التحرير، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تهتم بتطوير الميادين الكبرى مثل التحرير والرماية.وقال موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المُذاع على فضائية "صدى البلد": «ميدان الرماية أيضا خضع للتطوير بشكل مختلف، البلد بتشتغل مفيش حاجة بتعطلنا، إحنا دفنا الإخوان إيه اللي هيعطلنا يعني».وتابع: «ما فعلناه ضد الإخوان أنقذ وطنًا بأكمله، ولا نعرف حتى هذه اللحظة الأمريكان وقت إدارة أوباما كانوا عاوزين من مصر إيه».ولفت إلى أن ما تم في 30 يونيو هو تحرير مصر من الاحتلال الإخواني، وتم دفن المخطط التركي القطري المشترك مع الديمقراطيين وإدارة أوباما في أمريكا.وأكد موسى، أن أيام 30 يونيو لا تنسى لأنها أنقذت الوطن، حيث إنها جعلت مصر تختلف عن الدول الأخرى المحيطة من عدة نواحي أهمها الجانب الأمني.وأشار إلى أن المواطنين كانت لديهم رغبة النزول بالملايين للتخلص من الإخوان.