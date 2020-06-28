محافظ بورسعيد يلتقي الأنبا تادرس وعددًا من رجال الكنيسة

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد، وعددا من رجال الكنيسة بمقر مطرانية الأقباط.وخلال اللقاء، أشاد محافظ بورسعيد بالدور الكبير الذي تقوم به الكنيسة وقياداتها في حملات التوعية للمواطنين ضد فيروس كورونا المستجد، وحرصهم الدائم على سلامة وصحة المواطنين، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة تأتي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان.وطالب المحافظ بتكثيف حملات توعية المواطنين بأخطار فيروس كورونا المستجد من خلال أئمة ووعاظ الأوقاف والأزهر ورجال الكنيسة ومسئولي الجمعيات الأهلية كلُ في موقعه، مؤكدًا أهمية دور كل من له تأثير شعبي ومجتمعي في توعية جميع أطياف الشعب.