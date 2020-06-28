جهاز العبور يرفع كفاءة الطرق لـ6 أحياء و3 مناطق

أعلن المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور، طرح تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة الطرق والأرصفة لبعض أحياء المدينة منها الحي (الثالث، الرابع، الخامس، السادس، الثامن، التاسع، المنطقة الترفيهية، المنطقة الصناعية الأولى، والصناعية ب ود) بمناقصة عامة لشركات المقاولات المصرية.وأوضح «عمران» في تصريحات لـ«الدستور»، أنه سيقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، ويرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 500 ألف جنيه ويزاد بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي، موضحًا أن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات بمقر الجهاز نظير سداد 699 جنيها.وأضاف رئيس الجهاز أن جلسة الاستفسارات ستعقد يوم الأحد 12 يوليو المقبل، بينما سيتم فتح المظاريف الفنية يوم الأحد الموافق 26 يوليو بمقر الجهاز، لافتًا إلى أن هذه المناقصة تخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.