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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مستشفى إطسا بالفيوم تتسلم 5 أسر طبية مجهزة و3 أجهزة أكسجين

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:27 م
مستشفى إطسا بالفيوم
مستشفى إطسا بالفيوم
الفيوم - زينب علاء
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أعلنت رئاسة مركز ومدينة إطسا، عن تسلم مستشفى إطسا المركزي بعض التبرعات العينية، والتي قامت اليوم الأحد، جمعية مشوار الخير للتنمية بالتبرع بها، عبارة عن عدد 5 أسر طبية مجهزة ذو حركتين، و3 أجهزة لقياس الأكسجين في الدم، بحضور محسن عبدالباقي سكرتير عام مركز ومدينة إطسا، والدكتورة نورا محمود مديرة الإدارة الصحية، والمدير التنفيذي للجمعية، ورئيس مجلس إدارة جمعية مشوار الخير للتنمية، وذلك في إطار التعاون البناء والمثمر بين رئاسة مركز ومدينة إطسا وجمعية مشوار الخير للتنمية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجهت رئاسة مركز ومدينة إطسا، الشكر والتقدير إلى كافة مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وتؤكد الدور الحيوي المهم التى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى في تلك المرحلة، كما تتقدم بالشكر لجمعية مشوار الخير لجهودهم ودعمهم لمستشفى إطسا المركزى.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة إطسا، ضرورة التعاون بين المؤسسات الحكومية من جانب، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر، كنوع من الدعم والمساندة لجهود الدولة، وخاصة بالقطاع الصحي لما تمر به البلاد في تلك المرحلة الحرجة، للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

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