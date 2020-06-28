مستشفى إطسا بالفيوم تتسلم 5 أسر طبية مجهزة و3 أجهزة أكسجين

أعلنت رئاسة مركز ومدينة إطسا، عن تسلم مستشفى إطسا المركزي بعض التبرعات العينية، والتي قامت اليوم الأحد، جمعية مشوار الخير للتنمية بالتبرع بها، عبارة عن عدد 5 أسر طبية مجهزة ذو حركتين، و3 أجهزة لقياس الأكسجين في الدم، بحضور محسن عبدالباقي سكرتير عام مركز ومدينة إطسا، والدكتورة نورا محمود مديرة الإدارة الصحية، والمدير التنفيذي للجمعية، ورئيس مجلس إدارة جمعية مشوار الخير للتنمية، وذلك في إطار التعاون البناء والمثمر بين رئاسة مركز ومدينة إطسا وجمعية مشوار الخير للتنمية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.ووجهت رئاسة مركز ومدينة إطسا، الشكر والتقدير إلى كافة مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وتؤكد الدور الحيوي المهم التى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى في تلك المرحلة، كما تتقدم بالشكر لجمعية مشوار الخير لجهودهم ودعمهم لمستشفى إطسا المركزى.وأكدت رئاسة مركز ومدينة إطسا، ضرورة التعاون بين المؤسسات الحكومية من جانب، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر، كنوع من الدعم والمساندة لجهود الدولة، وخاصة بالقطاع الصحي لما تمر به البلاد في تلك المرحلة الحرجة، للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.