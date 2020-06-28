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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الثانوية الأزهرية»: استبدال 16 كاشف معادن و3 حرارية خلال امتحان الحديث

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:24 م
الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
أميرة العناني
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أوضح تقرير غرفة عمليات الشهادة الثانوية الأزهرية، أنه سادت حالة من الاستقرار والالتزام خلال اليوم الثالث من امتحانات القسم العلمي، في مادة الحديث، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر الدراسي أو عدم مناسبتها للزمن المقرر.

ورصدت غرف المتابعة ما يلي:
- 3 كواشف حرارية لا يعملون وتم على الفور الاستبدال.
- 16 كاشفا عن المعادن لا تعمل وتم على الفور استبدالها بأخرى.
- إلغاء ندب عضو لجنة من الأعضاء الموجودين في المناطق بسبب عدم التزامه بالتعليمات الوقائية التي شدد عليها فضيلة الإمام الأكبر وأقرتها الجهات الصحية.
- 17 حالة إخلال بالامتحان من الطلاب بسبب تمزق بعض الأوراق وشطب أوراق البوكلت.
- 7 حالات غش إلكتروني منهم 2 ملاحظين لدخولهم اللجنة بساعة ذكية.
- 4 حالات مرضية من الملاحظين، وتم اتخاذ الإجراءات المتبعة من خلال أطباء اللجان، وتم التعامل مع حالات العزل الصحي بغرف العزل الصحي باللجان واستكمال الامتحان.
- 16 حالة مرضية من الطلاب وتم اتخاذ الإجراءات المتبعة من خلال أطباء اللجان.

وفي نهاية التقرير الإعلامي، تقدمت غرفة العمليات بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر الذي يتابع يوميًا على مدار الساعة حالة الطلاب واللجان والعاملين بها.

وأعرب قطاع المعاهد الأزهرية عن تمنياته بالتوفيق والسداد لأبنائه الذين أثبتوا التزامهم التام بمبادئ الأزهر الشريف للاعتماد على النفس والسعي لأجل تحقيق الأهداف المرجوة، وما يتم مشاهدته في لجاننا على مستوى الجمهورية يدل على تغيير جذري لثقافة أبنائنا الطلاب وحبهم وانتمائهم لأزهرهم ووطنهم، وخاصة ما بدا منهم من تعاون شديد بشأن الالتزام بالتدابير الاحترازية المعمول بها.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 20192020، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، بإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسئولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

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