رفع علم فلسطين في نيوجيرسي الأمريكية

أعلن فريق العمل الفلسطيني المختص بمتابعة أوضاع الجالية في أمريكا، التابع لوزارة الخارجية والمغتربين، رفع بلدية باترسون في ولاية نيو جيرسي علم فلسطين فوق مبناها.وأوضح الفريق - في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد - أن مركز الجالية الفلسطينية في ولاية نيو جيرسي قد نظم فعالية رفع العلم تحت شعار "رفض خطة السلام الأمريكية ومشروع ضم أراض فلسطينية"، وذلك تكريمًا للجالية في المدينة، ودورها في مد يد العون والمساعدة لسكانها، ومساهماتها الكبيرة في دعم الاحتياجات الصحية والمعيشية للمواطنين.