«بكرى»: حلف اليمين لرؤساء الهيئات الإعلامية خلال أيام

كشف النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن يتم حلف اليمين الدستورية من قبل رؤساء الهيئات الإعلامية في جلسة البرلمان العامة يوم 5 يونيو المقبل.وأشار بكري في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إلى أن الهيئات الإعلامية الثلاث عليها مسئولية ضخمة في الفترة المقبلة وخاصة فيما يتصل بالنواحي المادية وتخفيف الديون على المؤسسات القومية.وأكد أن المؤسسات القومية تحتاج إلى وقفة حقيقية بشأن الأوضاع المادية بها ولا بد من التفاوض مع الحكومة في هذا الشأن.وتابع: المجلس الأعلى للإعلام عليه دور كبير في شأن دعم حرية الصحافة وتوفير الإمكانيات لتطوير منظومة الإعلام في مصر.