الحكومة اليمنية تؤكد ضرورة العودة إلى تنفيذ اتفاق الرياض

الملك، في تصريحات أوردتها قناة العربية الإخبارية مساء الأحد، إن اتفاق الرياض غايته توحيد كافة القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحت لوائها لاستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي.



وثمن، الدور الأخوي الصادق للسعودية ومواقفها إلى جانب الدولة والشعب اليمني، وآخرها رعايتها لاتفاق الرياض.



وأشار إلى أن الحكومة عملت على تنفيذ التزاماتها فيما يخص اتفاق الرياض، وتعاطت بجدية حرصًا على عدم حرف بوصلة المعركة الرئيسية والمصيرية ضد الانقلاب الحوثي.

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، ضرورة العودة إلى تنفيذ اتفاق الرياض بكل بنوده، باعتباره مكسبًا للجميع.قال عبد