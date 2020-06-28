مسئول إسرائيلي: فقدنا السيطرة على انتشار كورونا

قال إيلي فاكسمان، رئيس طاقم الاستشارات لدى مجلس الأمن القومي لدى الاحتلال الإسرائيلي، إن تل أبيب لم تتمكن من السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خاصة بعد بدء الموجة الثانية لانتشاره.وأضاف رئيس الطاقم المسئول عن تقديم الاستشارات إلى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مساء الأحد، أن إسرائيل فقدت السيطرة على تفشي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عدد المصابين يرتقع بشكل مستمر في كافة أنحاء الداخل، حسبما أذاعت القناة الـ13 في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وأكد فاكسمان، أنه لا يوجد حتى الآن أي طريقة فعالة لوقف سلسلة العدوى المستمرة، قائلا إنه في حال استمر ارتفاع عدد المصابين والوفيات لمدة 4 أسابيع أخرى، فستتم العودة لإجراءات الإغلاق الشامل.وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عن تسجيل 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 23639 حالة، وعدد الوفيات إلى 318 حالة.وحذر يولي إدلشتاين، وزير صحة الاحتلال، من عدم التزام الإسرائيليين بالتعليمات الوقائية، مؤكدًا أن تل أبيب ما زالت في بداية الموجة الثانية من انتشار جائحة كورونا.