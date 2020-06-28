الوزراء: أصحاب المحال مرحبون بتحديد موعد الغلق بعد كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تدرس قرارا دائما لتحديد موعد لإغلاق المحال والمطاعم والمقاهي بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا "كوفيد- 19".وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن هناك ترحيبا من أصحاب المحلات بالقرار، شرط تأكيد أن الجميع سيغلق.وأردف: "أصحاب المحلات كانوا يفتحون حتى الواحدة منتصف الليل، لأن المحل المجاور له فاتح، وذلك سيفقده بعض الزبائن، لذا في حالة إغلاق الجميع سيتمكنون من الارتياح ليلا والفتح مبكرا".وتابع: "أزمة كورونا وفرت فرصة لتقبل المواطنين مثل هذا القرار، هذا يحدث لأول مرة منذ عقود".وأكد أن القرار المؤقت لوقف تراخيص البناء ما زال ساريا، ويجرى العمل حاليا على تطوير المنظومة من قبل وزارة التنمية المحلية.ولفت إلى أن هناك عقوبات لمن يخالف هذا القرار تصل للحبس لمدة تصل إلى سنة، وغرامة 4 آلاف جنيه.