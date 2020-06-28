المسماري: المليشيات تحاول تنفيذ مخطط أردوغان للوصول للهلال النفطي

قال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري: إن الميليشيات تحاول تنفيذ مخطط أردوغان للوصول إلى منطقة الهلال النفطي.أضاف المسماري، في تصريحات لسكاي نيوز عربية أن الجيش الوطني الليبي عزز انتشاره سعيًا لحماية المنشآت النفطية الليبية.في وقت سابق من اليوم بعث الجيش الوطني الليبي تعزيزات عسكرية من الكتيبة 128 مشاة إلى المنطقة الوسطى، لصد أي محاولة تقدم لميليشيات حكومة الوفاق نحو سرت والجفرة ومنطقة الهلال النفطي.وتمثل صادرات النفط الخام في ليبيا ما يعادل 96% من إجمالي الصادرات الكلية للبلاد، كما تسهم عائدات النفط في الإيرادات المالية لليبيا بنسبة 95 %.