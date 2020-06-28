ما هى العقوبة القانونية المتوقعة على فتاة التيك توك منار سامى؟

أثارت فتاة تُدعى منار سامي جدلا كبيرا على تطبيق التيك توك، ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يهاجمونها لما تفعله في فيديوهاتها المثيرة جنسيا من خدش للحياء العام، غير مكترثة بإلقاء القبض مؤخرا على حنين حسام ومودة الأدهم اللتين اشتهرتا على تطبيق التيك توك بتهمة خدش الحياء العام.من جانبه، قدم أشرف فرحات، المحامي، اليوم الأحد، بلاغا للنائب العام ضد منار سامي، يطالب فيه بالقبض عليها لما تفعله من نشر فيديوهات خادشة للحياء عبر تطبيق التيك توك وذلك على خطى سما المصري، مطالبا بإحالتها للجنايات، متهما إياها بإثارة الجدل وخدشها للحياء.وفي سياق ذلك، تستعرض "الدستور" في السطور التالية نص قانون عقوبة خدش الحياء العام.المادة رقم 146 لسنة 2019، تنص على أنه في حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض، إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 من قانون العقوبات.أما الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان، دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1960.