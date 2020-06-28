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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

البدء فى فحص طلبات تصالح البناء المخالف بسوهاج

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:05 م
فحص طلبات تصالح البناء
فحص طلبات تصالح البناء المخالف
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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قامت الوحدة المحلية لحي غرب، بالاشتراك مع اللجنة المشكلة بقرار السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بفحص الطلبات المقدمة من المواطنين بشأن التصالح على حالات البناء الخالفة.

وصرحت فريدة سلام رئيس الحي بأن اللجنة مشكلة برئاسة الدكتور خالد عبدالسميع كلية هندسة سوهاج، والمهندس محمد فهمي الأحمر مهندس استشاري معماري والإدارة الهندسية بحي غرب.

وكما وقد أفادت سلام أن قانون التصالح في مخالفات البناء الذي صدر يختص بالنظر في حالات محددة وفقا للقانون، وأن هناك حالات لا يتم التصالح فيها، مشيرة إلى أن هناك لجانا مشكلة بقرار السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج مخصصة تبحث طلبات التصالح المقدمة لتحديد مدى استحقاقها للتصالح من عدمه.

وذكرت سلام بضرورة وجود وعي لدى المواطنين عند القيام بشراء وحدة سكنية بالتأكد من رخصة العقار ومدى مطابقتها للمبنى، والسؤال عن موقفه لدى الحي التابع له للتأكد من خلوه من تسجيل أي مخالفات ضده، وعدم الاعتداد بتوصيل المرافق للمبنى المخالف.

وناشدت رئيس الحي جميع المواطنين بالالتزام بالقوانين والضوابط واحترام القانون وعدم البناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة بالبناء العشوائي بدون تقنين، تجنبًا لتحويل المخالف للنيابة العسكرية وتنفيذ الإزالة المقررة سابقًا.

وتنوه رئاسة الوحدة المحلية لحي غرب السادة المواطنين أصحاب العقارات، والمنازل المخالفة لقانون البناء من تاريخ ٢٠١٨-١-١، سرعة التقدم بطلب التصالح بمقر حي غرب، طبقًا لقانون التصالح رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، والمعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠.

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