مناظرة النيابة لجثتي مسن وزوجته بمدينة نصر: الوفاة بسبب اختناق

كشفت مناظرة نيابة مدينة نصر لجثتي مسن وزوجته لقيا مصرعهما في حريق نشب داخل شقة سكنية بعمارات العبور بطريق صلاح سالم، أن الوفاة حدثت نتيجة إصابتهما بحروق شديدة واختناق بغاز ثاني أكسد الكربون.كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بعمارات العبور بطريق صلاح سالم، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 7 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم إخماد الحريق.وبالفحص تبين العثور على جثة مسن وزوجته متفحمين داخل الشقة، وتم نقلهما للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.